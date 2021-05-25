Bis Enerji icradan satılıyor

İcradan satışa konulan varlıklar arasında bu kez Türkiye’nin en önemli enerji şirketlerinden biri yer aldı. Toplamda 11 üniteyle, yıllık 4 milyar kWh elektrik üretim kapasitesine sahip BİS Enerji, icradan satışa çıkarıldı. 486 mw toplam kurulu güce sahip olan şirketin, birinci satışı 15 Haziran saat 13.00’te ikinci satışı ise 13 Temmuz saat 13.00’te Bursa Merkez Adliyesi zemin katta yapılacak.

‘İlk’ler arasında yer alıyor

Türkiye elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak 20.04.2011 tarihinde kurularak, serbest enerji piyasası koşullarında müşterilerine hizmet sağlayan ve tam adı BİSEN ELEKTRİK SATIŞ A.Ş. olan şirket, ‘Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu’ arasında 127’nci sırada yer alıyordu. BİS Enerji ayrıca Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Bursa’nın En Büyük 250 Şirketi” Araştırmasında 2013 Yılı Sektörel Sıralamada ‘Enerji Sektöründe Birinci’ olmuştu.