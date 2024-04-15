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BGC Başarı Ödüllerinde "Ekonomi Haber" ödülü Ekohaber’in

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması” sonuçlandı. Ekonomi Haber kategorisinde Başarı Ödülü, geçen yıl olduğu gibi yine Ekohaber Gazetesi’nden Göksel Başaran’ın oldu. Başaran, “Ekonomi kadınların ellerinde yükseliyor” haberiyle ödül kazandı.

Gündem 15.04.2024, 20:48 16.04.2024, 10:33
BGC Başarı Ödüllerinde "Ekonomi Haber" ödülü Ekohaber’in

BGC’nin demokrasi kültürünün gelişmesi, genç gazetecilerin özendirilmesi ve yerel gazeteciliğin güçlendirilmesi amacıyla 12 dalda düzenlediği yarışmaya bu yıl 114 eser başvurdu. 2023 yılında yayınlanan 114 eseri tek tek değerlendiren 6 kişilik Jüri, toplam 12 esere başarı, 8 esere de mansiyon ödülü verilmesini kararlaştırdı. BGC Başarı Ödülleri Yarışma jürisinde; İsmet Acar, Teoman Alper, Gürsel Bayraktutan, Mehmet Gerçeksi, Hakan Işıkkent ve Hacı Tonak yer alıyor. Yarışmada ödül kazanan Bursalı gazeteciler şöyle:

GENEL HABER

BAŞARI ÖDÜLÜ: Denizhan Karahancı – Demirören Haber Ajansı - Düğün Tuzağı

MANSİYON: Sevinç Çelebi - Bursa Haber Gazetesi - Bursa'da 50 bin nüfus iki otobüs

MANSİYON: Esra Türker - Demirören Haber Ajansı - Yalova Valisi

EKONOMİ HABER

BAŞARI ÖDÜLÜ: Göksel Başaran - Ekohaber Gazetesi - Ekonomi kadınların ellerinde yükseliyor

GENEL FOTOĞRAF

BAŞARI ÖDÜLÜ: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı - Mucize

MANSİYON: Samet Doğru – İhlas Haber Ajansı - Bir ‘İnce’ siluet

SPOR FOTOĞRAF

BAŞARI ÖDÜLÜ: Samet Doğru - İhlas Haber Ajansı - Kramponu elinde

MANSİYON: İsmail Hakkı Seymen - Demirören Haber Ajansı - Olaylı maçta Bursaspor Amedspor'u 2-1 yendi

GENEL KÖŞE YAZISI

BAŞARI ÖDÜLÜ: Hasan Ali Çavuş - Olay Gazetesi - Ulu Önder Atatürk'e Bursa'dan 100. yıl mektubu

MANSİYON: Derya Uysal - Nöbetçi Gazete - Yüreklere dokunmak isteyen Hatay'a gitsin

SPOR KÖŞE YAZISI

BAŞARI ÖDÜLÜ: Orhan Güney - Olay Gazetesi - Cumhuriyet'in büyülü çimleri

GAZETE GENEL MİZANPAJ

BAŞARI ÖDÜLÜ: Melek Genç - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Çok yaşa cumhuriyet

MANSİYON: Uğur Dinar - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Çok güzelsin Türkiye

GAZETE SPOR MİZANPAJ

BAŞARI ÖDÜLÜ: Onur Genç - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Yenilmezler

TV HABER

BAŞARI ÖDÜLÜ: Ahmet Burak Öztürk – İhlas Haber Ajansı - Öldü sanılan çocuk morgdan canlı çıktı

MANSİYON: Esra Türker - Mehmet İnan – Demirören Haber Ajansı - Karaciğer nakli

TV SPOR HABERİ

BAŞARI ÖDÜLÜ: Abdullah Bozkurt - İhlas Haber Ajansı - Türkiye'nin ilk engelli ralli pilotu

TV PROGRAM

BAŞARI ÖDÜLÜ: Dilek İlhan - LINE TV - Yaşayan anıtlar

MANSİYON: Melis Evcimen – OLAY Gazetesi - İş garantili lise

TV AKTÜEL HABER

BAŞARI ÖDÜLÜ: Abdullah Bozkurt - İhlas Haber Ajansı - Yangından kurtarılan eşek emekliye ayrıldı

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