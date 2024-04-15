BGC Başarı Ödüllerinde "Ekonomi Haber" ödülü Ekohaber’in
Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması” sonuçlandı. Ekonomi Haber kategorisinde Başarı Ödülü, geçen yıl olduğu gibi yine Ekohaber Gazetesi’nden Göksel Başaran’ın oldu. Başaran, “Ekonomi kadınların ellerinde yükseliyor” haberiyle ödül kazandı.
BGC’nin demokrasi kültürünün gelişmesi, genç gazetecilerin özendirilmesi ve yerel gazeteciliğin güçlendirilmesi amacıyla 12 dalda düzenlediği yarışmaya bu yıl 114 eser başvurdu. 2023 yılında yayınlanan 114 eseri tek tek değerlendiren 6 kişilik Jüri, toplam 12 esere başarı, 8 esere de mansiyon ödülü verilmesini kararlaştırdı. BGC Başarı Ödülleri Yarışma jürisinde; İsmet Acar, Teoman Alper, Gürsel Bayraktutan, Mehmet Gerçeksi, Hakan Işıkkent ve Hacı Tonak yer alıyor. Yarışmada ödül kazanan Bursalı gazeteciler şöyle:
GENEL HABER
BAŞARI ÖDÜLÜ: Denizhan Karahancı – Demirören Haber Ajansı - Düğün Tuzağı
MANSİYON: Sevinç Çelebi - Bursa Haber Gazetesi - Bursa'da 50 bin nüfus iki otobüs
MANSİYON: Esra Türker - Demirören Haber Ajansı - Yalova Valisi
EKONOMİ HABER
BAŞARI ÖDÜLÜ: Göksel Başaran - Ekohaber Gazetesi - Ekonomi kadınların ellerinde yükseliyor
GENEL FOTOĞRAF
BAŞARI ÖDÜLÜ: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı - Mucize
MANSİYON: Samet Doğru – İhlas Haber Ajansı - Bir ‘İnce’ siluet
SPOR FOTOĞRAF
BAŞARI ÖDÜLÜ: Samet Doğru - İhlas Haber Ajansı - Kramponu elinde
MANSİYON: İsmail Hakkı Seymen - Demirören Haber Ajansı - Olaylı maçta Bursaspor Amedspor'u 2-1 yendi
GENEL KÖŞE YAZISI
BAŞARI ÖDÜLÜ: Hasan Ali Çavuş - Olay Gazetesi - Ulu Önder Atatürk'e Bursa'dan 100. yıl mektubu
MANSİYON: Derya Uysal - Nöbetçi Gazete - Yüreklere dokunmak isteyen Hatay'a gitsin
SPOR KÖŞE YAZISI
BAŞARI ÖDÜLÜ: Orhan Güney - Olay Gazetesi - Cumhuriyet'in büyülü çimleri
GAZETE GENEL MİZANPAJ
BAŞARI ÖDÜLÜ: Melek Genç - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Çok yaşa cumhuriyet
MANSİYON: Uğur Dinar - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Çok güzelsin Türkiye
GAZETE SPOR MİZANPAJ
BAŞARI ÖDÜLÜ: Onur Genç - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Yenilmezler
TV HABER
BAŞARI ÖDÜLÜ: Ahmet Burak Öztürk – İhlas Haber Ajansı - Öldü sanılan çocuk morgdan canlı çıktı
MANSİYON: Esra Türker - Mehmet İnan – Demirören Haber Ajansı - Karaciğer nakli
TV SPOR HABERİ
BAŞARI ÖDÜLÜ: Abdullah Bozkurt - İhlas Haber Ajansı - Türkiye'nin ilk engelli ralli pilotu
TV PROGRAM
BAŞARI ÖDÜLÜ: Dilek İlhan - LINE TV - Yaşayan anıtlar
MANSİYON: Melis Evcimen – OLAY Gazetesi - İş garantili lise
TV AKTÜEL HABER
BAŞARI ÖDÜLÜ: Abdullah Bozkurt - İhlas Haber Ajansı - Yangından kurtarılan eşek emekliye ayrıldı