BGC Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
BGC Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.
Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması” sonuçlandı.
Yarışma’ya aday olan 134 eseri tek tek değerlendiren 5 kişilik Jüri, toplam 13 başarı, 17 mansiyon ödülü verdi. Yılın Ekonomi Haber Ödülü ise “Sanayiciyi enerji çarpıyor” haberiyle Ekohaber’den Göksel Başaran’a gitti.
BGC Ödülleri’nin kazananları ise şöyle oldu:
GENEL HABER
BAŞARI ÖDÜLÜ: Hatice Dal - Bursa Defteri - Pandeminin yükünü onlar taşıdı
MANSİYON: Gökçe Çalışci - A Gazete - HeyeCamlı hayatlar
MANSİYON: Sercan Güler- Bursa Haberdar Gazetesi- Toplumun bilinmeyen yarası
EKONOMİ HABER
BAŞARI ÖDÜLÜ: Göksel Başaran - Ekohaber Gazetesi - Sanayiciyi enerji çarpıyor
MANSİYON: Elif Didem Danacıoğlu - BursadaBugün - Sanayici isyanda: Üretim aksayacak
MANSİYON: Serhat Tezcan - Hürriyet Bursa - Kadınlar birlikten kuvvet doğurdu
FOTOĞRAF
BAŞARI ÖDÜLÜ: Samet Doğru - İhlas Haber Ajansı - Kartopu savaşı
MANSİYON: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı - The Guardian - Eğitimde hayvan şefkati
SPOR FOTOĞRAFI
BAŞARI ÖDÜLÜ: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı - Leo'nun rafting tutkusu
MANSİYON: Emre Kurtbay - Olay Gazetesi - Bu tablo Bursa'ya yakışmıyor
KÖŞE YAZISI
BAŞARI ÖDÜLÜ: Lale Akasoy - Nöbetçi Gazete - Kamunun araçları çarşıda, pazarda, okulda!
MANSİYON: Sercan Selçuk - Bursa Haber Gazetesi - Bize hiçbir gün bayram değil
MANSİYON: Süleyman Turunç - Bursa Hayat Gazetesi - Aramızda binlerce pimi çekilmiş bomba yaşıyor
SPOR KÖŞE YAZISI
BAŞARI ÖDÜLÜ: Aral Tolgay Ataokay - En Bursa - Bursaspor'un gerçek doğruları
MANSİYON: Engin Aksöz - BursadaBugün - 2022'de yüzümüzü güldürenler
RÖPORTAJ - ARAŞTIRMA İNCELEME
BAŞARI ÖDÜLÜ: Derya Demir Pınar - Olay Gazetesi - Büyüyen Bursa'nın büyük sorunu: Su
MANSİYON: Gökçe Çalışci - Elif Aslan - A Gazete - Geleceğin tohumları atılıyor
GAZETE GENEL MİZANPAJ
BAŞARI ÖDÜLÜ: Yasemin Özkerem - Kent Gazetesi - 10 Kasım 2022 tarihli 1. sayfa mizanpajı
MANSİYON: Uğur Dinar - Bursa Hakimiyet Gazetesi - 16 Ekim 2022 tarihli 1. sayfa mizanpajı
GAZETE SPOR MİZANPAJ
BAŞARI ÖDÜLÜ: Onur Genç - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Kupa bizim
MANSİYON: Mine Cansu Mazı - A Gazete - Şah mat
TELEVİZYON HABER
BAŞARI ÖDÜLÜ: Ahmet Burak Öztürk - İhlas Haber Ajansı - Hepsi alkollü çıktı
MANSİYON: Yeliz Apaydın Demircan - Line TV - Beton mikserleri düğün konvoyunda
MANSİYON: Mehmet Buldu - İhlas Haber Ajansı - Kiracıya ev sahibi zulmü
TELEVİZYON SPOR HABERİ
BAŞARI ÖDÜLÜ: Sercan Yavuz - Emre Kurtbay - Olay Medya - Bursa'nın tarihine geçen isim
TELEVİZYON GÖRÜNTÜ
BAŞARI ÖDÜLÜ: Salih Bilal Aslan - İhlas Haber Ajansı - İşe paraşütle giden adam
MANSİYON: Ahmet Berke Erdal - İhlas Haber Ajansı - Hayat kurtarmak için zamanla yarış
TELEVİZYON PROGRAM
BAŞARI ÖDÜLÜ: Dilek İlhan - Line TV - Özgürlük yolu
MANSİYON: İrem Özyılmaz - AS TV - Sönmez Medya buluşmaları
MANSİYON: Melis Evcimen - Olay Medya - Bursa'daki bu okuldan meslek fışkırıyor