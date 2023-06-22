BGC Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması” sonuçlandı.

Yarışma’ya aday olan 134 eseri tek tek değerlendiren 5 kişilik Jüri, toplam 13 başarı, 17 mansiyon ödülü verdi. Yılın Ekonomi Haber Ödülü ise “Sanayiciyi enerji çarpıyor” haberiyle Ekohaber’den Göksel Başaran’a gitti.

BGC Ödülleri’nin kazananları ise şöyle oldu:

GENEL HABER

BAŞARI ÖDÜLÜ: Hatice Dal - Bursa Defteri - Pandeminin yükünü onlar taşıdı

MANSİYON: Gökçe Çalışci - A Gazete - HeyeCamlı hayatlar

MANSİYON: Sercan Güler- Bursa Haberdar Gazetesi- Toplumun bilinmeyen yarası



EKONOMİ HABER

BAŞARI ÖDÜLÜ: Göksel Başaran - Ekohaber Gazetesi - Sanayiciyi enerji çarpıyor

MANSİYON: Elif Didem Danacıoğlu - BursadaBugün - Sanayici isyanda: Üretim aksayacak

MANSİYON: Serhat Tezcan - Hürriyet Bursa - Kadınlar birlikten kuvvet doğurdu



FOTOĞRAF

BAŞARI ÖDÜLÜ: Samet Doğru - İhlas Haber Ajansı - Kartopu savaşı

MANSİYON: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı - The Guardian - Eğitimde hayvan şefkati



SPOR FOTOĞRAFI

BAŞARI ÖDÜLÜ: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı - Leo'nun rafting tutkusu

MANSİYON: Emre Kurtbay - Olay Gazetesi - Bu tablo Bursa'ya yakışmıyor



KÖŞE YAZISI

BAŞARI ÖDÜLÜ: Lale Akasoy - Nöbetçi Gazete - Kamunun araçları çarşıda, pazarda, okulda!

MANSİYON: Sercan Selçuk - Bursa Haber Gazetesi - Bize hiçbir gün bayram değil

MANSİYON: Süleyman Turunç - Bursa Hayat Gazetesi - Aramızda binlerce pimi çekilmiş bomba yaşıyor



SPOR KÖŞE YAZISI

BAŞARI ÖDÜLÜ: Aral Tolgay Ataokay - En Bursa - Bursaspor'un gerçek doğruları

MANSİYON: Engin Aksöz - BursadaBugün - 2022'de yüzümüzü güldürenler



RÖPORTAJ - ARAŞTIRMA İNCELEME

BAŞARI ÖDÜLÜ: Derya Demir Pınar - Olay Gazetesi - Büyüyen Bursa'nın büyük sorunu: Su

MANSİYON: Gökçe Çalışci - Elif Aslan - A Gazete - Geleceğin tohumları atılıyor



GAZETE GENEL MİZANPAJ

BAŞARI ÖDÜLÜ: Yasemin Özkerem - Kent Gazetesi - 10 Kasım 2022 tarihli 1. sayfa mizanpajı

MANSİYON: Uğur Dinar - Bursa Hakimiyet Gazetesi - 16 Ekim 2022 tarihli 1. sayfa mizanpajı



GAZETE SPOR MİZANPAJ

BAŞARI ÖDÜLÜ: Onur Genç - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Kupa bizim

MANSİYON: Mine Cansu Mazı - A Gazete - Şah mat



TELEVİZYON HABER

BAŞARI ÖDÜLÜ: Ahmet Burak Öztürk - İhlas Haber Ajansı - Hepsi alkollü çıktı

MANSİYON: Yeliz Apaydın Demircan - Line TV - Beton mikserleri düğün konvoyunda

MANSİYON: Mehmet Buldu - İhlas Haber Ajansı - Kiracıya ev sahibi zulmü



TELEVİZYON SPOR HABERİ

BAŞARI ÖDÜLÜ: Sercan Yavuz - Emre Kurtbay - Olay Medya - Bursa'nın tarihine geçen isim



TELEVİZYON GÖRÜNTÜ

BAŞARI ÖDÜLÜ: Salih Bilal Aslan - İhlas Haber Ajansı - İşe paraşütle giden adam

MANSİYON: Ahmet Berke Erdal - İhlas Haber Ajansı - Hayat kurtarmak için zamanla yarış



TELEVİZYON PROGRAM

BAŞARI ÖDÜLÜ: Dilek İlhan - Line TV - Özgürlük yolu

MANSİYON: İrem Özyılmaz - AS TV - Sönmez Medya buluşmaları

MANSİYON: Melis Evcimen - Olay Medya - Bursa'daki bu okuldan meslek fışkırıyor