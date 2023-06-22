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BGC Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

BGC Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

Gündem 22.06.2023, 14:39
BGC Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması” sonuçlandı.
Yarışma’ya aday olan 134 eseri tek tek değerlendiren 5 kişilik Jüri, toplam 13 başarı, 17 mansiyon ödülü verdi. Yılın Ekonomi Haber Ödülü ise “Sanayiciyi enerji çarpıyor” haberiyle Ekohaber’den Göksel Başaran’a gitti.
BGC Ödülleri’nin kazananları ise şöyle oldu:
GENEL HABER
BAŞARI ÖDÜLÜ: Hatice Dal - Bursa Defteri - Pandeminin yükünü onlar taşıdı
MANSİYON: Gökçe Çalışci - A Gazete           - HeyeCamlı hayatlar
MANSİYON: Sercan Güler- Bursa Haberdar Gazetesi- Toplumun bilinmeyen yarası
 
EKONOMİ HABER
BAŞARI ÖDÜLÜ: Göksel Başaran - Ekohaber Gazetesi - Sanayiciyi enerji çarpıyor
MANSİYON: Elif Didem Danacıoğlu - BursadaBugün - Sanayici isyanda: Üretim aksayacak
MANSİYON: Serhat Tezcan - Hürriyet Bursa - Kadınlar birlikten kuvvet doğurdu
 
FOTOĞRAF
BAŞARI ÖDÜLÜ: Samet Doğru - İhlas Haber Ajansı - Kartopu savaşı
MANSİYON: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı - The Guardian - Eğitimde hayvan şefkati
 
SPOR FOTOĞRAFI
BAŞARI ÖDÜLÜ: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı - Leo'nun rafting tutkusu
MANSİYON: Emre Kurtbay - Olay Gazetesi - Bu tablo Bursa'ya yakışmıyor
 
KÖŞE YAZISI
BAŞARI ÖDÜLÜ: Lale Akasoy - Nöbetçi Gazete - Kamunun araçları çarşıda, pazarda, okulda!
MANSİYON: Sercan Selçuk - Bursa Haber Gazetesi - Bize hiçbir gün bayram değil
MANSİYON: Süleyman Turunç - Bursa Hayat Gazetesi - Aramızda binlerce pimi çekilmiş bomba yaşıyor
 
SPOR KÖŞE YAZISI
BAŞARI ÖDÜLÜ: Aral Tolgay Ataokay - En Bursa - Bursaspor'un gerçek doğruları
MANSİYON: Engin Aksöz - BursadaBugün - 2022'de yüzümüzü güldürenler
 
RÖPORTAJ - ARAŞTIRMA İNCELEME
BAŞARI ÖDÜLÜ: Derya Demir Pınar - Olay Gazetesi - Büyüyen Bursa'nın büyük sorunu: Su
MANSİYON: Gökçe Çalışci - Elif Aslan - A Gazete - Geleceğin tohumları atılıyor
 
GAZETE GENEL MİZANPAJ
BAŞARI ÖDÜLÜ: Yasemin Özkerem - Kent Gazetesi - 10 Kasım 2022 tarihli 1. sayfa mizanpajı
MANSİYON: Uğur Dinar - Bursa Hakimiyet Gazetesi - 16 Ekim 2022 tarihli 1. sayfa mizanpajı
 
GAZETE SPOR MİZANPAJ
BAŞARI ÖDÜLÜ: Onur Genç - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Kupa bizim
MANSİYON: Mine Cansu Mazı - A Gazete - Şah mat
 
TELEVİZYON HABER
BAŞARI ÖDÜLÜ: Ahmet Burak Öztürk - İhlas Haber Ajansı - Hepsi alkollü çıktı
MANSİYON: Yeliz Apaydın Demircan - Line TV - Beton mikserleri düğün konvoyunda
MANSİYON: Mehmet Buldu - İhlas Haber Ajansı - Kiracıya ev sahibi zulmü
 
TELEVİZYON SPOR HABERİ
BAŞARI ÖDÜLÜ: Sercan Yavuz - Emre Kurtbay - Olay Medya - Bursa'nın tarihine geçen isim
 
TELEVİZYON GÖRÜNTÜ
BAŞARI ÖDÜLÜ: Salih Bilal Aslan - İhlas Haber Ajansı - İşe paraşütle giden adam
MANSİYON: Ahmet Berke Erdal - İhlas Haber Ajansı - Hayat kurtarmak için zamanla yarış
 
TELEVİZYON PROGRAM
BAŞARI ÖDÜLÜ: Dilek İlhan - Line TV - Özgürlük yolu
MANSİYON: İrem Özyılmaz - AS TV - Sönmez Medya buluşmaları
MANSİYON: Melis Evcimen - Olay Medya - Bursa'daki bu okuldan meslek fışkırıyor

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