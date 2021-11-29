BEV’de bayrağı İlhan Uslu devraldı

BALKANTÜRK Eğitim Vakfı’nın (BEV) 14. Olağan Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bir önceki dönem BEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İlhan Uslu üstlendi. Vehbi Varlık’ın Divan Başkanlığı’nda Osman Güler ve Hüseyin Yılmaz’ın divan heyeti üyeliğini yaptığı Genel Kurulu, BALKANTÜRK EVİ BEV Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Genel Kurul’da 2021 yılı mali tablolarının okunmasının ardından, çalışma raporları ve bütçe taslağı mütevelli heyet üyeleri tarafından onaylandı. Yapılan oylamada 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı yönetim ve denetim kurulu üyeleri ibra edildi. Ardından yapılan seçimde BEV’in yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Seçim sonucunda BEV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen İlhan Uslu yaptığı konuşmada, Aytuğ Onur ve BEV Mütevelli Heyeti üyelerine teşekkür etti. Uslu, “Yeni dönem vakfımıza hayırlı olsun. Bundan sonrasında da aynı heyecan ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Genel Kurul’un sonunda, 2019 – 2021 dönemindeki başarılı çalışmaları ve emekleri için Dr. Aytuğ Onur’a plaket takdim edildi.

BALKANTÜRK Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

İlhan Uslu, Adnan Sözeri, Ersan Türkdönmez, Osman Güler, M. Olcay Durgunlu, Mümin Pekcan, Hüseyin Yılmaz, Mehmet Şenipek, Erol Kılıç, Selim Aykırca, Serdal Can, Ersin Dizdar, Mete Megrel ve Fatma Küçüker.

