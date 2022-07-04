Beka-Mak’tan Ar-Ge başarısı
Şerit testere makineleri imalatında Bursa’nın köklü firmaları arasında yer alan Beka-Mak makine, Ar-Ge departmanında geliştirdiği yeni ürünleriyle de sektörün ihtiyaçlarına cevap veriyor.
1984 yılından bugüne şerit testere makineleri imal eden firmanın üretim gamında 100’e yakın yatay şerit testere makinesi bulunuyor. Beka-Mak Makina, bunun yanı sıra müşteri taleplerine özel makineler de üretiyor.
Bu ürünler hakkında bilgi veren Beka-Mak Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner, “Polonya’daki müşterimiz için geliştirdiğimiz 2.200 mm çapındaki malzemeyi kesebilen makineyi üretmekteyiz. Bu ürünümüz, Türkiye’de üretilen en büyük şerit testere makinesidir” dedi.
Seri üretim yapan fabrikaların zamana karşı yarıştıkları bir dönemde olduğumuzu dile getiren Çetiner, Beka-Mak Makina olarak bu ihtiyacı karşılayabilmek için 5 yıllık bir Ar-Ge sürecinin sonunda yüksek teknolojiye sahip hızlı kesim daire testereleri üretmeye başladıklarını kaydetti.
“Pazar açığını kapatacağız”
Ürettikleri hızlı kesim daire testerelerini ilk olarak Türkiye’deki müşterilerinin kullandığını ve bunlardan çok olumlu geri dönüş aldıklarını dile getiren Engin Çetiner, “Ülkemizin ardından dünya pazarına açılarak Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Rusya, Ukrayna ve son olarak Fransa’ya sevkiyat gerçekleştirdik. Yoğun üretim ihtiyacıyla beraber zamanın daha da önem kazandığımız günümüzde hızlı kesim ihtiyacına cevap verebilen daire testerelerimizin ilerleyen dönemde dünyada daha fazla talep göreceğine ve bu alandaki pazar açığını kapatacağımıza inanıyorum” dedi.