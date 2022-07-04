Beka-Mak’tan Ar-Ge başarısı

1984 yılından bugüne şerit testere ma­kineleri imal eden firmanın üretim ga­mında 100’e yakın yatay şerit testere makinesi bulunuyor. Beka-Mak Makina, bunun yanı sıra müşteri taleplerine özel makineler de üretiyor.

Bu ürünler hakkında bilgi veren Beka-Mak Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çeti­ner, “Polonya’daki müşterimiz için geliştirdiğimiz 2.200 mm çapındaki mal­zemeyi kesebilen makineyi üretmekteyiz. Bu ürünümüz, Türkiye’de üretilen en büyük şerit testere makinesidir” dedi.

Seri üretim yapan fabrikaların zamana karşı yarıştıkları bir dönemde olduğu­muzu dile getiren Çetiner, Beka-Mak Ma­kina olarak bu ihtiyacı karşılayabilmek için 5 yıllık bir Ar-Ge sürecinin sonunda yüksek teknolojiye sahip hızlı kesim daire testereleri üretmeye başladıklarını kay­detti.

“Pazar açığını kapatacağız”

Ürettikleri hızlı kesim daire testerele­rini ilk olarak Türkiye’deki müşterilerinin kullandığını ve bunlardan çok olumlu geri dönüş aldıklarını dile getiren Engin Çetiner, “Ülkemizin ardından dünya pa­zarına açılarak Amerika Birleşik Devlet­leri, Polonya, Rusya, Ukrayna ve son olarak Fransa’ya sevkiyat gerçekleştirdik. Yoğun üretim ihtiyacıyla beraber zama­nın daha da önem kazandığımız günü­müzde hızlı kesim ihtiyacına cevap verebilen daire testerelerimizin ilerleyen dönemde dünyada daha fazla talep göre­ceğine ve bu alandaki pazar açığını kapa­tacağımıza inanıyorum” dedi.