BEBKA, 32 projeye destek verecek

Projeler arasında yapılan değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’ne göre ön inceleme, bağımsız dış değerlendirme, saha ziyaretleri, kamu kurumları ve üniversitelerden gelen temsilcilerden oluşan değerlendirme komitesi aşamaları tamamlanarak yapılan detaylı inceleme sonrasında desteklenmeye hak kazanan projeler belirlendi. Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı’nda 12, Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nda 7 ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı’nda 13 olmak üzere toplam 32 proje 65 ve üzeri puan alarak başarılı bulundu. 28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında mali destek almaya hak kazanan projeler onaylandı. Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında kazanan projelerin desteklenmesiyle Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesinde üretim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi, yenilik ve verimlilik uygulamalarının artırılması sağlanacak. Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kazanan projelerin desteklenmesiyle organize sanayi bölgelerinin alt yapı eksikliklerinin giderilmesiyle sanayi bölgelerinde yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor.

