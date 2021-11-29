BALKANTÜRK Dostluk Grubu buluştu

BALKANTÜRK Dostluk Grubu’nun geleneksel olarak gerçekleştirdiği Çarşamba Toplantıları’nın konukları geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, önceki dönem Bursa İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, BUÜ eski Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek ve Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy oldu.

BALKANTÜRK Dostluk Grubu, Geleneksel Çarşamba Toplantıları’nda Bursa iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerini ağırlayarak, kent gündemiyle ilgili güncel gelişmeleri değerlendirip, çözüm önerilerini dile getiriyor. Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) ve BALKANTÜRK Eğitim Vakfı’nın kurucusu Naci Şahin ev sahipliğinde Fasülyeli’de düzenlenen etkinliğin konukları geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, önceki dönem Bursa İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek ve Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy oldu. Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda BALKANTÜRKSİAD üyeleri Ersan Türkdönmez, Osman Güler, Erol Kılıç, Onur Güler, Ali Güler, Öztürk Yazıcı, Selim Aykırca, Hakan Başat, Musa Loyan, Vehbi Varlık, İlhan Uslu, Muammer Ballı, Murat Şakir, Bayram Vardar, Mümin Şentürk ve Hüseyin Yılmaz yer aldı.BALKANTÜRKSİAD Haysiyet Divanı ve İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık’ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda her konuk söz olarak, kent ve ülke gündemine dair fikirlerini dile getirdi.

