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Bakan Yanık, sel felaketi bölgesine yapılan destek miktarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdikleri toplam desteğin 30 milyon lira olduğunu bildirdi.

Gündem 16.08.2021, 15:30 16.08.2021, 15:35
Bakan Yanık, sel felaketi bölgesine yapılan destek miktarını açıkladı

AA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YanıkTwitter'dan yaptığı paylaşımda, hasar tespit çalışmaları sonrası Kastamonu'ya 10 milyon lira, Sinop'a 10 milyon lira olmak üzere toplam 20 milyon lira ilave kaynak gönderdiklerini belirterek, "Böylece bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon lira oldu." bilgisini verdi.

Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin bir bütün olduğunu vurgulayan Yanık, "Maddi olarak vatandaşlarımızın yanında olmanın yanı sıra psikososyal destek ekiplerimiz de 292 personelle bölgede vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık #Derya Yanık #Twitter #sel felaketi #Kastamonu #sinop #Sosyal yardımlar
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