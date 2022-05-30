Bakan Varank’tan Bursa’ya övgü

GESİAD Başkanı Murat Kaya ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet An­kara temaslarında Bakan Varank’ın yanı sıra, TBMM’de AK Parti, CHP ve İYİ Parti Bursa Mil­letvekilleriyle de görüştü. Görüşmelerde eko­nomik konuların yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunuldu.

“Bursa çok iyi gidiyor”

GESİAD Heyetini makamında kabul eden Sa­nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sivil toplum kuruluşlarındaki faaliyetlerin gönül işi olduğunu ve sorumluluk gerektirdiğini belirtir­ken, “Bu anlamda Bursa çok iyi gidiyor” dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’ın da eşlik ettiği görüşmede, Türkiye ve dünyanın büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğini söyleyen Bakan Varank, “Bu değişim ve dönü­şümün ekonomiyle ilgili taraflarını da firmala­rımızın takip etmesi çok kolay değil. İşte sivil toplum kuruluşları dünyadaki değişim ve dö­nüşümü takip ederek üyelerinin ufkunu aça­rak destek olmaya yönelik çalışmalar yapmalıdır. Bu manada biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ülkemizde hem teşviklerden hem de girişimcilikten sorumluyuz ve pek çok paydaş kuruluş ile birlikte hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

Milletvekilleriyle görüşüldü

Murat Kaya Başkanlığındaki GESİAD Yöne­tim Kurulu Ankara’da Bursa milletvekilleriyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüştü. GESİAD Heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık ile CHP’li Vekiller Orhan Sarıbal ve Erkan Aydın, İYİ Parti Bursa Milletvekili ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu ile araya geldi.

GESİAD Heyeti programının son bölümünde AK Partili Bursa Milletvekilleri; TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Osman Mesten ve M. Müfit Aydın’la da görüşen iş dün­yası temsilcileri, görüşmelerde ekonomik ko­nuların yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmelerini aktardılar. Ziyaretlerin ar­dından bir açıklama yapan GESİAD Başkanı Murat Kaya, “Yönetim Kurulu Üyelerimizle bir­likte gerçekleştirdiğimiz Ankara temaslarımız çok olumlu ve verimli geçti” dedi.