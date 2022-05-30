Bakan Varank’tan Bursa’ya övgü
Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Yönetim Kurulu, Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Varank, “Bursa çok iyi gidiyor” dedi.
GESİAD Başkanı Murat Kaya ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet Ankara temaslarında Bakan Varank’ın yanı sıra, TBMM’de AK Parti, CHP ve İYİ Parti Bursa Milletvekilleriyle de görüştü. Görüşmelerde ekonomik konuların yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunuldu.
“Bursa çok iyi gidiyor”
GESİAD Heyetini makamında kabul eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sivil toplum kuruluşlarındaki faaliyetlerin gönül işi olduğunu ve sorumluluk gerektirdiğini belirtirken, “Bu anlamda Bursa çok iyi gidiyor” dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’ın da eşlik ettiği görüşmede, Türkiye ve dünyanın büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğini söyleyen Bakan Varank, “Bu değişim ve dönüşümün ekonomiyle ilgili taraflarını da firmalarımızın takip etmesi çok kolay değil. İşte sivil toplum kuruluşları dünyadaki değişim ve dönüşümü takip ederek üyelerinin ufkunu açarak destek olmaya yönelik çalışmalar yapmalıdır. Bu manada biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ülkemizde hem teşviklerden hem de girişimcilikten sorumluyuz ve pek çok paydaş kuruluş ile birlikte hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.
Milletvekilleriyle görüşüldü
Murat Kaya Başkanlığındaki GESİAD Yönetim Kurulu Ankara’da Bursa milletvekilleriyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüştü. GESİAD Heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık ile CHP’li Vekiller Orhan Sarıbal ve Erkan Aydın, İYİ Parti Bursa Milletvekili ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu ile araya geldi.
GESİAD Heyeti programının son bölümünde AK Partili Bursa Milletvekilleri; TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Osman Mesten ve M. Müfit Aydın’la da görüşen iş dünyası temsilcileri, görüşmelerde ekonomik konuların yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmelerini aktardılar. Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan GESİAD Başkanı Murat Kaya, “Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz Ankara temaslarımız çok olumlu ve verimli geçti” dedi.