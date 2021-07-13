Bakan Varank'tan, mayıs ayı sanayi üretimi verilerine değerlendirme

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısının şoklar karşısında toparlanma becerisini bir kez daha kanıtladığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Mayısta sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 40, aylık ise yüzde 1,3 arttı. Bu performans, 2021'in 2. çeyreğindeki yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi. Gaza basmaya devam."