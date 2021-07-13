Son Dakika
Bakan Varank'tan, mayıs ayı sanayi üretimi verilerine değerlendirme
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısının şoklar karşısında toparlanma becerisini bir kez daha kanıtladığını belirterek, "Mayısta sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 40, aylık ise yüzde 1,3 arttı. Bu performans, 2021'in 2. çeyreğindeki yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi." ifadelerini kullandı.
Gündem 13.07.2021, 17:11
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.
Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısının şoklar karşısında toparlanma becerisini bir kez daha kanıtladığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:
"Mayısta sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 40, aylık ise yüzde 1,3 arttı. Bu performans, 2021'in 2. çeyreğindeki yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi. Gaza basmaya devam."
28
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız