Bakan Varank: Sanayi üretimi üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mart ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Varank, şunları kaydetti: "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu. İlk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden olduk."