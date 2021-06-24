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Bakan Muş açıkladı! Hibe desteği süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Esnaf ve sanatkarlara hibe desteğinin son başvuru tarihi 1 Temmuz'a uzatıldığını açıkladı.

Gündem 24.06.2021, 09:27 24.06.2021, 09:44
Bakan Muş açıkladı! Hibe desteği süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Muş, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz'a kadar uzattık." açıklamasında bulundu.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik başlatılan destek uygulamasının süresine ilişkin bilgi verdi.

Muş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık."

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