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Bakan Muş açıkladı! Hibe desteği süresi uzatıldı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Esnaf ve sanatkarlara hibe desteğinin son başvuru tarihi 1 Temmuz'a uzatıldığını açıkladı.
Gündem 24.06.2021, 09:27 24.06.2021, 09:44
Ticaret Bakanı Muş, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz'a kadar uzattık." açıklamasında bulundu.
Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik başlatılan destek uygulamasının süresine ilişkin bilgi verdi.
Muş, şunları kaydetti:
"Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık."
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