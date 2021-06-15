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Bakan Elvan: Veriler, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor. Dünkü cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor." dedi.

Gündem 15.06.2021, 17:09
Bakan Elvan: Veriler, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomiye ilişkin son verileri değerlendirdi.

lvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor. Dün açıklanan cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor. Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

#Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan #cari açık verisi
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