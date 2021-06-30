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Bakan Elvan: "KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek"
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı açıklamada, "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek" dedi.
Gündem 30.06.2021, 17:49
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ankara’da TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Ödeme güçlüğü çeken firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz. Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum." dedi.
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