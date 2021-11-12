Bakan Elvan: 2021'de büyümenin yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65’i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek." dedi.

Elvan şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası kamu maliyesidir. Mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı öngörmüştük. Bu yılı yüzde 3,5’in altında bir bütçe açığıyla kapatacağız. Esnafın 2021’den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75’ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız."