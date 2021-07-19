Avrupa Yeşil Mutabakatı için önemli adım

Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de düzenlenen toplantıda açıklanan plana göre, Türk tekstil sektörü kalıcı bir dönüşüm sağlayarak küresel ihracattaki pazar payını daha da artırmayı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı normlarına üst düzey uyumu hedefliyor. Yılın ilk yarısında 6,2 milyar dolar ihracatla tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştiren ve dünyanın en büyük beşinci ihracatçısı olan tekstil sektörü, plan kapsamında atık suların geri kazanımı, sektörün enerji tüketiminin azaltılması, geri dönüşüm gibi birçok önemli konuda somut adımlar atacak.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Geçtiğimiz haftalarda 12 ana maddeden oluşan Sürdürülebilirlik Eylem Planı kapsamında ‘dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz’ mesajını ilan ettik ve oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Açıkladığımız hedeflerin başında sektörel eylem planları oluşturmak geliyor” diye konuştu.

Gülle, TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu’nun, sanayide sürdürülebilir politikaların belirlenmesi ve uygulanması noktasında sektörlere rehberlik ederek, yeşil dönüşüm sürecinde kritik bir sorumluluk üstleneceğini belirterek; sanayicileri, üreticileri ve ihracatçıları doğayı ve çevreyi önceleyen üretim anlayışına davet etti.

“Yeni başarı hikayeleri yazmalıyız”

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de Türk tekstil sektörünün ihracattaki başarısını sürdürmesi için rekabetin hızla arttığı günümüzde yeni başarı hikayeleri yazmak zorunda olduğunu söyledi. Öksüz, Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıklarından beklentileri olduğunu kaydederek, kamu – özel sektör işbirliğine işaret etti. Öksüz, pamuk üretimine teşvik ve ham madde niteliğindeki geri dönüştürülmüş tekstil ürünlerini ithalatına kolaylık sağlanması gerektiğini vurguladı.

TİM Başkanı İsmail Gülle: “Tekstil ve hammaddeleri sektörümüz, büyük bir vizyonla, sürdürülebilirlik eylem planımız çerçevesinde aksiyon alan ilk sektörümüz oldu”