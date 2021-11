Automechanika başlıyor

Geçmiş fuarlarda olduğu gibi, ulusal ve uluslararası otomotiv endüstrisi profesyonelleri, yüksek kaliteli sunumlarıyla fuar alanında ve yeni “PLUS” dijital platformunda yer almaya hazırlanıyor. Asya ve Avrupa’dan lider isimler, markalar ve dernekler, Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey’in birlikte organize ettiği Automechanika Istanbul Plus fuarında bir araya geliyor. Türkiye’nin otomotiv sektörü ihracatında önemli bir orana sahip olan ürün gruplarından parça ve sistemler, elektronik sistemler ve bağlanabilirlik, aksesuarlar ve özelleştirme, filo ve atölye yönetimi, arıza tespit ve onarım, araç yıkama ve bakım, alternatif sürüş ve yakıt sistemleri, lastikler ve jantlar, kaporta ve boya, otonom sürüş ve mobilite servisleri fuarda sergilenecek kategoriler arasında bulunuyor. Pandemi süresince yürütülen araştırmalar ve dünya çapında çeşitli dijital platform ve iş modellerinin incelemesi sonucunda tasarlanan Automechanika Istanbul Plus, pandemi koşullarında otomotiv profesyonellerinin fuardan eksiksiz şekilde verim almasını hedefliyor. 18-21 Kasım tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde fiziksel olarak yapılacak Automechanika Istanbul Plus, bu yıl ayrıca uluslararası seyahat kısıtlamaları sebebiyle fuara fiziksel olarak katılım gösteremeyecek profesyoneller için özel olarak geliştirilen dijital platformu ile otomotiv endüstrisine yön verecek.