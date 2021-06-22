Auto Expo’da sıra Avrupa’da

Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen Türkiye’nin otomotiv sektöründeki ilk ve tek üç boyutlu fuarı Auto Expo Türkiye’nin üçüncüsü, 21-24 Haziran tarihleri arasında Avrupa kıtasına yönelik olarak düzenlenecek. OİB’in Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin koordinasyonunda düzenlediği, Türkiye’den 54 firmanın 3D ürünlerinin sergileyeceği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda otomotiv firmasının katılacağı Auto Expo Türkiye-Avrupa Dijital Fuarı, 21 Haziran Pazartesi günü düzenlenen webinar ile açıldı.