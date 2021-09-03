Aşı olmayan işçilerden zorunlu olarak PCR testi istenebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almanın, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin, Bakanlığın asli görevleri arasında olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda, Bakanlık tarafından işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Kovid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 2 Eylül 2021 tarihli genel yazının 81 il valiliğine gönderildiği ifade edilen açıklamada, ilgili yazıda, işverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü olduklarının hatırlatıldığı kaydedildi.

Aynı zamanda işverenlerin Kovid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesinin istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."