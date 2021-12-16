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Asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından en alt rakamın 4 bin 250 lira olarak uygulanacağı açıklanan 2022 yılı asgari ücretin işverene toplam maliyeti 5 bin 879 lira olacak.
Gündem 16.12.2021, 16:22
2022 yılı için brüt asgari ücret 5 bin 4 lira oldu. Bunun SGK ve işsizlik sigortası primi dahil olmak üzere işverene toplam maliyeti ise 5 bin 879 lira olacak. Mevcut asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 4 bin 203 lira seviyesindeydi.
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