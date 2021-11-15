Ar-Ge’nin yıldızı 5 Bursa firmasına ödül

Bilişim Vadisi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla düzenlenen 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde, Ar-Ge ve tasarım merkezleri için 10 kategoride 30, teknoparklar için de 4 kategoride 12 olmak üzere toplamda 42 ödül sahiplerini buldu. Bilişim Vadisi’nde düzenlenen 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde konuşan Varank, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin gelişimi için gerekli kolaylıkları her zaman sağladıklarını, sağlamaya da devam edeceklerini söyledi.

Bu konuda salgın döneminde hızlı bir şekilde aksiyon aldıklarını belirten Varank, “Ar-Ge teşviklerinin uygulanma süresini 2028’in sonuna kadar uzattık. Teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde uzun zamandır talep edilen uzaktan çalışma uygulamasını hayata geçirip kapsamını genişlettik” diye konuştu.

Yeşil dönüşüme Ar-Ge desteği

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla tam zamanında doğru alanlara yatırım yaptıklarını vurgulayan Varank, şöyle devam etti: “Dijital dönüşümde, yeşil dönüşümde, yapay zekada, elektrikli ve otonom araçlarda hatta uçan arabalarda firmalarımız ciddi çalışmalar yürütüyor. Dijital dönüşümde ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üretim üssü yapmak için işletmelerimize büyük çaplı destekler sağlıyoruz. Yeşil dönüşümde AB Yeşil Mutabakatı’na uyum çerçevesinde eylemlerimize hız kazandırdık. TÜBİTAK aracılığıyla yeşil dönüşümde Ar-Ge ve inovasyona ilişkin ciddi destekler sağlıyoruz. “

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ise insanlığın sanayiyi buhar ve kömüre dayanan üretim sürecinden bugün yapay zekaya, teknolojiye, inovasyona ve bütün bunların hayatı kolaylaştırdığı döngüye getirdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 yılı Performans Endeksi’nde sıralamaya giren teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi’nde üst sıralarda yer alan firmaların temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Törende ödül alan Bursa firmaları ise şu şekilde oldu: Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, 35 ve altı Ar-Ge personel istihdamı kategorisinde Yeşilova Holding.

36-50 Ar-Ge personel istihdamı sıralamasında Borçelik ve Rollmech Automotive yer aldı. 251 ve üzeri Ar-Ge Personel İstihdamı kategorisinde TOFAŞ.Tasarım Merkezleri Performans Endeksi sonuçlarına göre ise 15 ve altı tasarım personeli istihdamı kategorisinde sıralamaya girdi.

