Ar-Ge ve tasarım  merkezlerine yeni teşvikler

Buna göre, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde 20 olarak belirlenen oranın, 31 Aralık 2022’ye kadar yüzde 50 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Sektörden gelen talepler göz önünde bulunduruldu

Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni’nde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandemiyle birlikte teknoloji ağırlıklı firmalarda ihtiyaç ve değişimin çok daha öne çıktığını belirterek, salgının ilk gününden itibaren Bakanlık olarak bu konuda hızlı aksiyon aldıklarını dile getirdi. Çalışanların sağlığını korumak, aynı zamanda firmalarımızın Ar-Ge süreçlerine devam edebilmeleri için hayata geçirilen uzaktan çalışma düzenlemelerinin ay sonu biteceğini anımsatan Bakan Varak, “Sektörden bu düzenlemelerin sürmesi yönünde yoğun talepler geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız hem bu talepleri hem de dünyanın bu alandaki gidişatını göz önünde bulundurup önemli karar aldı. Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personeller, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecekler. Uzaktan çalıştıkları süreler, teşvik ve muafiyetler kapsamında değerlendirilecek.”

