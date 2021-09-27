Aktaş Holding yeni nesil ürünleriyle Dubai’de 

Aktaş Holding’in Yapı Grubu’nda bulunan ve EPDM membran üretiminde ülkemizin ilk ve lider üreticisi olan AK-İZO Yalıtım Sistemleri, Lineflex markasıyla sektörün dünyadaki en büyük fuarlarından biri olan The Big Show Dubai Fuarı’nda, yenilikçi ürünleriyle büyük beğeni topladı. Dubai World Trade Center ev sahipliğinde düzenlenen fuarda AK-İZO; 8. Salon, 8E340 no’lu stantta ziyaretçilerini ağırladı.

Yeni iş bağlantıları kuruldu

Lineflex markasıyla yalıtım sektörünün Türkiye’deki en büyük pazar payına sahip olan AK-İZO, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin geldiği fuarda ülkemizi başarıyla temsil ederken, pek çok yeni iş bağlantısına da imza attı. Fuarın kendileri açısından son derece verimli geçtiğini ifade eden Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay, “Dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı fuar organizasyonları da uzun süredir gerçekleşmiyordu. Normalleşme çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte, sektörün dünyadaki en büyük organizasyonlarından biri olan Dubai Fuarı’nda sergilediğimiz ürünler ziyaretçilerimizin beğenisini toparlarken, dünyanın pek çok ülkesinden gelen ziyaretçilerle yeni iş bağlantıları kurma şansı da yakaladık. Fuarda ülkemizi de en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Satışlarımızın içerisinde ihracatın payı son 1 senede %40’a ulaştı, hedefimiz bu oranı artırmak. Bu açıdan, Dubai Fuarı’nın son derece verimli geçtiğini söyleyebilirim” dedi.Öte yandan, geçtiğimiz yıl içerisinde İngiltere, Hollanda, Belçika, Makedonya ve Türki Cumhuriyetlere ihracatın başlaması ile sektörde global talebin de arttığı gözlemleniyor.