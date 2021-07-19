AB yenilenebilir enerji kaynaklarını artırıyor

Komisyonun yayımladığı karbon emisyonu azaltım hedeflerine yönelik yol haritasına göre, emisyon ticaretinin yeni sektörlere de uygulanması bekleniyor. Böylelikle AB Emisyon Ticareti Sistemi daha işlevsel hale getirilmesi, yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliğinin artırılarak düşük emisyonlu ulaşım araçlarının kullanımın yaygınlaştırılması planlanıyor.

Ayrıca komisyon sınırda karbon ücretlendirme uygulamasının 2025’e kadar kademeli ve 2026’da ise sürekli olarak hayata geçirileceğini duyurdu. Böylece çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre ve elektrik alanında yapılacak ihracat ürünleri sınırda karbon vergisi uygulamasına tabi olacak.