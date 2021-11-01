AB ve ABD, çelik ve alüminyumda anlaştı

Biden, AB ve ABD’nin alüminyum ve çelik gümrük vergileri konusunda uzlaştıklarını, tarafların yeni bir Atlantik ötesi iş birliği dönemi başlattıklarını söyledi.

Anlaşmayla, AB’nin pek çok ABD ürününe uyguladığı gümrük vergilerini derhal kaldırdığına dikkati çeken Biden, AB ve ABD’nin küresel çelik ve alüminyum ticaretine ilişkin karbon bazlı bir düzenlemeyi müzakere etme taahhüdünde bulunduğunu anlattı.

Biden, çeliğin en karbon yoğun sektörlerden biri olduğunu ve bu alanda emisyon azaltmayı teşvik edeceklerini belirterek, Çin gibi “kirli” çelik üretenlerin piyasalarına erişimlerini kısıtlayacaklarını vurguladı.

Von der Leyen de “Çelik ve alüminyum gümrük vergilerini askıya almak ve yeni bir küresel sürdürülebilir çelik düzenlemesi üzerinde çalışmaya başlamak konusunda anlaştık.” dedi. Çelik üretiminin çok yüksek karbon emisyona sahip olduğunu hatırlatan von der Leyen, “Çelik tüketimi ve ticaretinin sürdürülebilir olması için endüstrinin karbon yoğunluğunu ele almalıyız” diye konuştu.Von der Leyen, küresel sürdürülebilir çelik düzenlemesiyle düşük karbonlu çelik üretimi ve ticaretini teşvik etmek için AB ve ABD’nin birlikte çalışacağını, bunun iklim hedeflerine de katkı sağlayacağını söyledi.

