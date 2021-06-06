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6 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete
06 Haziran 2021 Tarihli ve 31503 Sayılı Resmî Gazete yayınlandı
Gündem 06.06.2021, 10:30 06.06.2021, 10:39
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Gaziantep Üniversitesi Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Muş Alparslan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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