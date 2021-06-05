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5 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete
05 Haziran 2021 Tarihli ve 31502 Sayılı Resmî Gazete yayınlandı.
Gündem 05.06.2021, 09:13
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Adana İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan, Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Sarıçam-Çiçekli-Aflak-Çaylı Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4073)
–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Afyonkarahisar OSB Teknopark Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4074)
–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların “Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4075)
–– “Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası”nın Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4076)
–– Mersin İli, Mezitli İlçesi ile Muğla İli, Seydikemer İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4077)
–– Antalya İli, Gündoğmuş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Uçan Şelale Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4078)
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Kuruluş ve Kişilerin Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4082)
ATAMA KARARLARI
YÖNETMELİKLER
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
İLÂN BÖLÜMÜ
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