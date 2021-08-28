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28 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete
Gündem 28.08.2021, 11:54
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/08/2021 Tarihli ve 10378-1, 10379 ve 10383 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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