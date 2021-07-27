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27 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete

27 Temmuz 2021 Tarihli ve 31550 Sayılı Resmî Gazete yayınlandı.

Gündem 27.07.2021, 07:55
27 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mermer ve Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Halkbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2021 Tarihli ve E: 2020/24, K: 2021/39 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2021 Tarihli ve 2017/35564 Başvuru Numaralı Kararı

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