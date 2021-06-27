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27 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete
27 Haziran 2021 Tarihli ve 31524 Sayılı Resmî Gazete yayınlandı.
Gündem 27.06.2021, 09:50
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Evliya Çelebi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/23)
İLÂN BÖLÜMÜ
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