2021 yıl sonu tahmini yüzde 18,4 oldu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası İdare Merkezi’nde düzenlenen “Enflasyon Raporu 2021-IV Bilgilendirme Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, gıda enflasyonu varsayımlarını uluslararası fiyatlarda gözlenen artışlar ve tarımsal kuraklık gelişmelerini dikkate alarak 2021 ve 2022 yılları için yukarı yönlü güncellediklerini ifade etti.

Geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla enflasyonun düşüş eğilimine geçerek, kademeli olarak hedeflerine yaklaşacağını kaydeden Kavcıoğlu, enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini belirterek, güncellenen enflasyon tahminleri hakkında şunları söyledi:

“2023’te enflasyon yüzde 7’ye gerileyecek”

“2021 yıl sonu enflasyon tahminini 4,3 puanlık güncellemeyle yüzde 14,1’den yüzde 18,4’e, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 7,8’den yüzde 11,8’e yükselttik. Bu rakamın 2023 yıl sonunda ise yüzde 7 seviyesine geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.”

