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20 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete
20 Haziran 2021 Tarihli ve 31517 Sayılı Resmî Gazete yayınlandı.
Gündem 20.06.2021, 10:09
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/06/2021 Tarihli ve 10252-1, 10252-2, 10252-3 ve 10252-4 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
16
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