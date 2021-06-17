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17 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete
17 Haziran 2021 Tarihli ve 31514 Sayılı Resmî Gazete yayınlandı.
Gündem 17.06.2021, 08:42
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
İLÂN BÖLÜMÜ
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