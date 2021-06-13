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13 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete
13 Haziran 2021 Tarihli ve 31510 Sayılı Resmî Gazete yayınlandı.
Gündem 13.06.2021, 10:09 13.06.2021, 10:21
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
YÖNETMELİKLER
–– Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
–– Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2021/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞLER
İLÂN BÖLÜMÜ
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