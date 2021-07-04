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04 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete
04 Temmuz 2021 Tarihli ve 31531 Sayılı Resmî Gazete Yayınlandı.
Gündem 04.07.2021, 08:28
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Kapadokya Üniversitesi Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
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