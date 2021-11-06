Türkiye'de ilk Gıda Yüksek İstişare Kurulu Bursa'da kuruldu

Alanında uzman ve uzun yıllar gıda sektöründe deneyimi bulunan kişilerin katılımı ile oluşturulan kurulda; bilgi, birikim ve deneyimler paylaşılarak Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, kamu kurumları ve özel sektör işbirliği ile gıda sektörüne değer kazandırılması hedefleniyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Double F’te düzenlenen Gıda Yüksek İstişare Kurulu’nun ilk toplantısında Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, Bursa Milletvekili Refik Özen, Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Remzi Çınar, BTSO Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz ve Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız ile sektör temsilcileri katıldı.

İlgili paydaşlar fikirlerini aynı çatı altında konuşacak

Toplantının açılışında konuşan Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, Oda olarak Türkiye’de daha önce yapılmamış bir projeyi hayata geçirmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Meslek odası ile kamu kurumlarının, üniversitelerin ve özel sektörün bir arada bulunduğu Kurul ile fikir üreterek, sorunlara yönelik çözüm önerileri bulmayı ve bunlara yönelik tavsiye niteliğindeki kararlarını kamuoyunda paylaşmayı hedefledikleri dile getiren Durmuş, “Sektör temsilcileri olarak sürekli görüşüyoruz ve fikir alışverişinde bulunuyoruz ama bunu kurumsal kimlikle, Oda çatısı altında gerçekleştirmemiz bizim için çok önemli” dedi.

Daha önceki dönemlerde altyapısı oluşturulan Kurul’un bu toplantı ile hayata geçirildiğini kaydeden Durmuş, “Sanayisi, gıda sektörünün yoğunluğu ve niteliği ile Güney Marmara’nın ve Türkiye’nin önde gelen şehirlerden olan Bursa’da olmanın avantajını yaşıyoruz ancak bu durum bize aynı zamanda ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Bu noktada bizlere desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

“Yeni projeksiyonlar ortaya koymalıyız”

Kendisinin de gıda mühendisi olduğunu anımsatan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, meslektaş olarak bu toplantıda olmanın kendisi için değerli olduğunu ifade etti. Gıda Yüksek İstişare Kurulu’nun Türkiye’de bir ilk olarak Bursa’da kurulmasının önemli olduğun belirten Vekil Özen, pandemiyle birlikte gıdanın tüm dünyada daha da önem kazandığını ifade etti.

Vekil Özen sözlerine şöyle devam etti: “İklim değişiklikleri, kuraklık ve üretim kapasitelerindeki düşüklükler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda enflasyonunun artmasına neden oldu. Bundan sonraki süreçte geleceğe yönelik projeksiyonlar konulması elzemdir. Bu noktada Paris İklim Anlaşması’nı imzalamamız oldukça önemli. Bundan sonraki süreçte gıdanın daha verimli üretilmesi ve israftan uzak bir şekilde tüketilmesi için hepimize büyük sorumluluklar düşmekte. Kurulun bu noktada ortaya koyacağı fikirlerin çok kıymetli olacağı kanaatindeyim.”

Nilüfer Belediyesi ve BTSO’dan tam destek

Nilüfer Belediyesi’nin 2021’i Gıda Yılı ilan ettiğini anımsatan Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Remzi Çınar da bundan sonra bu tarz çalışmalara desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Toplantıda konuşan BTSO Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz ise BTSO olarak toplantıya ev sahibi yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından sektör temsilcileri, sektörde yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı.