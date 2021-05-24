Ramazan’da online alışveriş iki kat arttı

E-ticaret sitelerinin ödeme altyapı sağlayıcısı iyzico’nun Ramazan dönemini kapsayan online alışveriş istatistikleri, salgının tüketici davranışlarına etkisini ortaya koydu. iyzico’nun verilerine göre Ramazan döneminde online alışverişte işlem hacmi ve adeti, geçen seneye göre yaklaşık iki kat arttı.

Sepet tutarı 175 liraya ulaştı

Ramazan ayında debit kart ile yapılan işlemlerin ortalama sepet tutarı 100 lira, kredi kartı ile yapılan işlemlerin ortalama sepet tutarı ise 230 lira oldu. Alışverişlerin ortalama sepet tutarı 175 lira civarına ulaştı.

Alışverişlerde en çok tercih edilen ödeme yöntemi kredi kartından tek çekim olsa da, bu dönemde tek çekimli ödemelerde azalış gözlemlendi. Erkeklerde tek çekim oranı yüzde 63, kadınların da yüzde 64’e geriledi. Ramazan döneminde online alışverişte mobil cihazlar tercih edildi. Toplam işlemlerin yüzde 58’i mobil cihazlardan gerçekleşti. Ramazan ayında online alışverişin en çok yapıldığı vakitler saatler ise 13.00 – 14.00 ile 22.00 – 23.00 oldu.