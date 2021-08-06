Yurdun iç kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Yurdun iç kesimlerinde bugün akşam saatlerine kadar sürecek gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanak, Erzurum'un batısı, Erzincan, Sivas'ın doğusu, Bayburt il geneli ve Gümüşhane'nin güney kesimleri, Malatya'nın batısı ve Kayseri'nin doğusu ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.