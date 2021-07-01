UTİB ve UHKİB, Geleceğin Ar-Ge Mühendislerini Tekstil Sektörüne Kazandırıyor

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ve Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Tekstil Mühendisliği Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle yürütülen Tekstilde Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı’nı başarıyla tamamlayan 50 katılımcıya sertifikaları takdim edildi. Törende, UTİB ev sahipliğinde gerçekleştirilen Techxtile Ar-Ge Merkezleri Mini MBA Programı katılımcılarına da sertifika verildi.

2 BİN 561 BAŞVURU ALINDI

Yapılan her Ar-Ge çalışmasının sektörleri ve genel kalkınmayı desteklediğini söyleyen UTİB Denetim Kurulu Üyesi Aşkın Kandil, “Birliğimiz üyesi firmaların Ar-Ge tasarım merkezlerinin ihtiyacı doğrultusunda nitelikli personel istihdamı için hem yeni mezunlarımızı, hem de mevcut personelimizi geliştirmeyi amaçladık. Programda bir proje fikrinin üretilmesi, araştırılması, proje yürütme sistematiği ve yönetiminin yanı sıra bu projelerin veya fikirlerin pazarlanmasına kadar olan tüm yapı taşlarını konusunda ve sektörde uzman kişilerce katılımcılarımıza aktardık ve alanında yetkin eğitmenler ile katılımcıları bir araya getirdik. 12 yıl önce alanında ilk olan ve diğer sektörlere de rol model olan Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğimizi, geliştirerek Techxtile Start-Up Challenge olarak sürdürüyoruz. Girişimcilerimizi sanayicilerimiz ile buluşturduğumuz programımıza bu güne kadar 2 bin 561 proje başvurusu aldık ve bunun 265’i iş birliğine dönüştü. Ar-Ge, şirketlerimiz için çok önemli çünkü bilgi ve yeni bakış açıları bize güç sağlıyor. Ar-Ge aynı zamanda verimliliğin artırılabileceği ve maliyetlerin azaltılabileceği mevcut süreçlerde iyileştirmeler sağlıyor. Ayrıca, firmaların rekabetçi pazarlarda ayakta kalmasına ve gelişmesini sağlayan yeni ürünler ve hizmetler geliştirmelerine olanak sağlıyor.

Ar-Ge, bir firmanın büyümesi ve bir pazarda rekabet edebilme becerisi açısından önemli. Yeni teknolojileri hızla içselleştiren ve mevcut süreçleri iyileştirebilen bir işletmenin orta ve uzun vadede başarılı olma olasılığı yükseliyor.

Bu düşünceden hareketle programımızda katılımcılara bir firmayı ya da ürünü daha yukarıya taşıyabilecekleri bilgi ve birikimi aktardık. Bundan sonrasında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘START-UP EKOSİSTEMİ GELİŞTİRİLMELİ’

Projenin geldiği noktada büyüyerek devam etmesinin şart olduğunu kaydeden UHKİB Denetim Kurulu Üyesi Burak Anıl da “Tekstil ve hazır giyim sektörleri, Türkiye’de sanayinin temel taşları. Sektörümüzde sağladığımız istihdam, ülkemizde işsizliği azaltırken toplumun refahını da sağlamaktadır. Tekstil sektörü, dünyada çok özel bir yere sahip olan yüksek teknolojili ürünleri ile küresel pazarlarda da var oluşumuzu oluşturuyor. Bunun yanında ihracatın bağlı olduğu Start-Up ekosisteminin de geliştirilmesinin zorunlu hale geldiğini düşünüyoruz. Tekstil sektöründe dünyada rekabet edebilmemizin en önemli şartı budur. Bu proje ile de Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde proje kültürünün içselleştirilmesini amaçladık. Sektörümüzde birlikteliğimizin ve paydaşlığımızın büyüyerek devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.

‘EĞİTİM BİTMEDEN YENİ TALEPLER GELDİ’

Tekstil ve hazır giyim sektörünün ihracatta lokomotif işlevi üstlendiğini kaydeden Tekstil Mühendisleri Odası Genel Başkanı Aykut Üstün, “Ülkemizin ve dünyamızın zorlu pandemi sürecinden geçtiği bu dönemde Bursa Şube’mizin, UTİB’in ve UHKİB’in düzenlediği programda emeklerini sergileyen eğitimcilerimizi ve katılımcılarımızı tebrik ediyorum. Program, sektörümüzde o kadar büyük bir boşluğu doldurdu ki tamamlanmadan önce yenisinin taleplerini ve başvurularını aldık. Bu güzel eğitimin tekrarının ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ve sektörümüzü daha ileri noktalara taşımasını temenni ediyorum” dedi.

‘HER İYİ İŞ, BİZE GERİ DÖNECEK’

Projenin, tekstil mühendisleri ve yeni mezun tekstil mühendislerinin sanayi ve iş dünyasıyla buluşturulması amacıyla düzenlendiğini belirten Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Füsun Ekren ise programın ortaya çıkış hikâyesine dikkati çekerek “Uzun bir hazırlık döneminin ardından sektördeki paydaşlarımız ile dirsek temasında olarak bu zorlu ve güzel süreci tamamladık. Sektörümüzün nitelikli personel ihtiyacını karşılamak ve katma değeri yüksek ürünler üretme amacıyla gerçekleştirdiğimiz projemiz, tekstilde istidamı artıracak. ‘Tekstil hepimizin ve yaptığımız her iyi iş, bize geri dönecek’ mottosuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projemize gelen yoğun başvurular sonucunda ikinci bir programın da yapılacağını müjdelemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.