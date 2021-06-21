UEDAŞ duyurdu! Bursa’da planlı elektrik kesintisi olacak
UEDAŞ'ın yayınladığı planlı elektrik kesintileri listesine göre Bursa'da belli noktalarda planlı elektrik kesintileri yapılacak.
UEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisinin uygulanacağı yerler…
22 HAZİRAN SALI
22 Haziran Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, TAŞLIK mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
22 Haziran Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, VATAN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
22 Haziran Salı günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, BAĞLARALTI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
22 Haziran Salı günü 09:30 - 13:30 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, KARSAK, GEMİÇ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
22 Haziran Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, FETHİYE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
22 Haziran Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, KONAKLI, BÜYÜKBALIKLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
23 HAZİRAN ÇARŞAMBA
23 Haziran Çarşamba günü 08:30 - 16:30 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY, MUDANYA ilçe, ÇAMLICA, ÇEŞNİGİR, İNKAYA, KARAKOCA, MURATLI, TAŞPINAR, EVCİLER mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
23 Haziran Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, SULTANİYE, AKHİSAR, ÇAVUŞ, DAĞKADI, TOPHİSAR, İSMETPAŞA, DANİŞMENT mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
23 Haziran Çarşamba günü 13:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, EĞİTİM mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
23 Haziran Çarşamba günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, SAMANLI, ARABAYATAĞI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
23 Haziran Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, HÜRRİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
23 Haziran Çarşamba günü 10:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, BÜYÜKORHAN ilçe, ÖZLÜCE, ARMUTÇUK, İSMETİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
23 Haziran Çarşamba günü 13:30 - 17:30 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ALTINŞEHİR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
23 Haziran Çarşamba günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ALTINŞEHİR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
23 Haziran Çarşamba günü 13:30 - 17:30 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, MİNARELİÇAVUŞ, IŞIKTEPEOSB, ALTINŞEHİR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
23 Haziran Çarşamba günü 10:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, İZNİK ilçe, HİSARDERE, YEŞİL CAMİİ, EŞREFZADE, MUSTAFA KEMAL PAŞA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
24 HAZİRAN PERŞEMBE
24 Haziran Perşembe günü 08:30 - 16:30 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY, MUDANYA ilçe, ÇAMLICA, ÇEŞNİGİR, İNKAYA, KARAKOCA, MURATLI, TAŞPINAR, EVCİLER mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
24 Haziran Perşembe günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR, BURSA ili, SUSURLUK, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, KARAPÜRÇEK, ADAKÖY, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
24 Haziran Perşembe günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, AVDANCIK mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
24 Haziran Perşembe günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, VEYSEL KARANİ, KÜÇÜKBALIKLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
24 Haziran Perşembe günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SOĞANLI, ALEMDAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
24 Haziran Perşembe günü 11:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, İSABEY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
24 Haziran Perşembe günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ, İZNİK ilçe, YENİKÖY, KERAMET, ÜREĞİL, ÇAKIRLI, ORHANİYE, İNİKLİ, KIRINTI, HACIOSMAN, ELBEYLİ, SARIAĞIL, MECİDİYE, KUTLUCA, SÜLEYMANİYE, BAYINDIR, OSMANİYE, MAHMUDİYE, GÜRMÜZLÜ, ÖMERLİ, HİSARDERE, ÇAKIRCA, YÜRÜKLER, CANDARLI, TACİR, BOYALICA, ELMALI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
24 Haziran Perşembe günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ, İZNİK ilçe, ÇAKIRLI, MAHMUDİYE, KERAMET, ÜREĞİL, MUSTAFA KEMAL PAŞA, ELBEYLİ, BOYALICA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
24 Haziran Perşembe günü 10:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, BÜYÜKORHAN ilçe, CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
24 Haziran Perşembe günü 11:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, KOZLUÖREN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
24 Haziran Perşembe günü 16:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, BARAKFAKİH mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
24 Haziran Perşembe günü 10:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, ŞEVKETİYE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
24 Haziran Perşembe günü 09:00 - 10:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, AKSU mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
24 Haziran Perşembe günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, NARLIDERE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.