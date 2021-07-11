Türkiye'nin İhracatını Artıracak Projede Mutlu Son...

MÜSİAD Bursa Şubesi üyelerinin ihracat ve dış ticaret alanındaki yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması amaçlanan Genç Ticaret Köprüsü projesi kapsamında uluslararası öğrencilerin katıldığı ve 2021 yılı Nisan ayının ilk haftasında dereceye girenlerin belli olduğu Ülke Sunum Yarışması’nın pandemi nedeniyle ertelenen ödül töreni, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Bursa Şubesinde gerçekleştirildi.

20 ülkeden 36 öğrencinin kıyasıya yarıştığı organizasyonun düzenlenen ödül törenine; MÜSİAD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Kadir Oruç, Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdüssamed Kahraman, Genç MÜSİAD Genel Merkez Üst Kurul Başkanı Yasin Emre Ertemel, İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan, Gürsü Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkerim Demir, UDEF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Selman Duran, dereceye giren ve katılım belgesi almaya hak kazanan öğrenciler katıldı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrencilerin katıldım sağladığı “Ülke Sunum Yarışması” organizasyonunda jüri değerlendirmesi sonucu 1’inci olan Pakistanlı BUÜ Yüksek Lisans Öğrencileri Rahatullah Memon ve Roşhan Riaz’a ödülünü MÜSİAD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Kadir Oruç takdim etti.

Pandemi nedeniyle programa katılamayan yarışmanın 2’ncisi Ürdünlü Seham Ahmad Aljaafreh’in ödülünü ise onu temsilen Abuş Arfou, İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan’dan teslim aldı. Yine programa katılmayan ve video gönderen yarışmanın 3’üncüleri Endonezyalı Maryam Amatullah ve Nisa Maulida’nın ödüllerini de onları temsilen Astininksi Duji ile Kin Nu’ya Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdüssamed Kahraman’dan verdi. Ülke Sunum Yarışması’na katılan diğer yarışmacılara da katılım belgesi verildi.

“İHRACATIMIZI DOĞRUDAN ARTIRACAK”

“Ülke Sunum Yarışması” ödül takdim töreninde konuşan Genç MÜSİAD Genel Merkez Üst Kurul Başkanı Yasin Emre Ertemel “Reel sektörün doğrudan yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayan bir proje, doğrudan ihracatımızı artıracak projenin birincisini düzenledik. Genç Ticaret Köprüsü projesini diğer şubelerimizde de faydalarını çokça gördük. Genç Ticaret Köprüsü, özellikle ihracata, reel sektöre faydasının büyüklüğünün farkındayız. Bu gibi projelerle sektör direk olarak yetişmiş eleman ihtiyacını karşılıyor. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye arsındaki ticari faaliyetlerin geliştirilmesi noktasında köprü olacakları inancındayız. Öte yandan bu öğrenci arkadaşlarımız bu proje sayesin gerek satış pazarlamada gerekse ihracatta ciddi yeteneklere ve deneyime sahip oluyorlar. Asıl yarış ise okuldan sonra işe girdiğiniz şirketlerde alacağınız görevler ve bağlayacağınız işlerde gösterdiğiniz başarıda olacak. Gerçek birinci, ikinci olduğunuzu aldığınız eğitimin hakkını verdiğinizde olacaksınız. Bu bağlamda öğrenci kardeşlerimize olan güvencemiz tamdır. Bu projeye destek veren Genç MÜSİAD'a, İpekyolu Öğrenci Derneği'ne ve Üyelerimize Genel merkezimiz adına teşekkür ederim" diye konuştu

"TÜRKİYE İLE DİĞER ÜLKELER ARASINDA TİCARET KÖPRÜSÜ OLACAK"

Genç Ticaret Köprüsü’nü gelecek yıllarda daha geliştirerek büyüteceklerini belirten Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdüssamed Kahraman, projenin Türkiye ile diğer ülkeler arasında ticaret köprüsü görevi göreceğinin altını çizdi. Başkan Kahraman, " İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği ile birlikte gerçekleştirdiğiniz Genç Ticaret Köprüsü projesini nihayetlendirmiş bulunmaktayız. Bursa'da eğitim gören yabancı uyruklu misafir öğrenci kardeşlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik faaliyetler düzenlenmiştir. Ülke Sunum Yarışması projesiyle yabancı uyruklu öğrencilerin MÜSİAD Bursa üyesi firmaların ihracat ve dış ticaret alanlarında istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Birincisini düzenlediğimiz Genç Ticaret Köprüsü projesi inşallah her yıl daha da genişleyerek büyümeye devam edecektir. Projenin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

"PAYDAŞ KURUMLARLA PROJELER ÜLKE YARARINA"

Konuşmasına, Genç MÜSIAD Bursa Şubesi Başkanı Abdüssamed Kahraman ve MÜSİAD üyelerine projenin hayata geçirilmesi noktasında gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederek başlayan İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan da " İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği çatısı altında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden sadece bir tanesi bu projemiz. Paydaş kurumlarla ülkemiz yararına olan bu tür projelerin organize edilmesi nihayetinde ülkenin kazanımına olacaktır. Bu çalışmada emek sarf eden öğrenci kardeşlerimize de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.