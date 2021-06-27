Türkiye'de ilk enerji depolama tesisi kuruluyor

Gökçeada, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'nin (UEDAŞ) Avrupa Birliği (AB) Ufuk2020 programı kapsamında hayata geçireceği "Gökçeada Enerjin Yeter" sanal güç santrali projesiyle elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak ve karbon ayak izini sıfırlayacak.

Projenin açılış ve imza töreni, UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş'in ev sahipliğinde Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Aralarında İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerden 19 ortağın yer aldığı sanal güç santrali projesinde, (VPP4Island) UEDAŞ'ın paydaşları Bozcaada Belediyesi, Troya Çevre Derneği ve Inavitas firması da bulunuyor.

AB Ufuk2020 programı kapsamında hayata geçirilecek projenin 7,2 milyon avro olan toplam maliyetinin yüzde 70'i AB tarafından finanse edilecek.

Fransa'daki Marsilya Üniversitesinin koordine ettiği projenin 42 ayda tamamlanması planlanıyor.

Adadaki 1,8 megavatı rüzgar ve 0,2 megavatı güneş olmak üzere aktif durumdaki 2 megavat kapasiteli yenilenebilir enerji santrali, kurulacak sanal güç santrali sistemine entegre edilecek.

Türkiye'deki ilk enerji depolama tesisi kurulacak

Yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretimi depolamak için ayrıca 100 kilovatlık bir depolama tesisi de kurulacak. Söz konusu tesis Türkiye'nin ilk enerji depolama tesisi olacak.

UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş, projenin amacının karbon salımının azaltılması ve farklı kaynaklardan elde edilen enerjinin entegrasyonunun kolaylaştırılması olduğunu belirterek, "Kurulacak sanal güç santraliyle akıllı sistemlerle bu entegrasyon yönetilecek. Bütün dünya için örnek olacak bir proje diyebiliriz. Bir ada kendi kaynaklarından beslenecek ve kendi kendine yeten ada karbon ayak izini sıfırlayacak." dedi.

Adaya mevcut durumda deniz altından çekilen 28 kilometrelik elektrik hattıyla arz sağlandığına işaret eden Ergüneş, şöyle devam etti:

"Bazı zor doğa koşullarında hattın hasar gördüğü ve adanın enerji arzında sıkıntılar yaşandığı oluyor. Türkiye ilk kez Gökçeada'da kurulacak depolama tesisiyle enerjinin kesintisiz olmasını sağlayacağız ve adayı besleyeceğiz. Küçük üretim ve tüketim kaynaklarını birleştiren sanal güç santralleriyle ada, akıllı şebeke sistemlerinin de en ciddi anlamda uygulandığı bölge olacak. Burada bir trafo bölgesine akıllı sayaçlar takılacak, bunlarla bütün müşterilerimizin elektrik tüketim karakteristiğini yakından takip ederek sistemi etkin bir şekilde çalıştıracağız."

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı da depolama tesisinin kapasitesini ilerleyen dönemde büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Projeden toplamda 7 bin 260 abonenin faydalanacağını aktaran Danacı, "42 ay boyunca Gökçeada'da denenecek sisteme benzer çalışmalar, Türkiye'deki diğer adalar ile Danimarka, İtalya ve İspanya'daki adalarda da yapılacak. Bu çalışmalar sonrasında geliştirilecek modelin yaygınlaştırılması için daha büyük projeler ve sistemler hayata geçirilecek." diye konuştu.