OSBÜK Başkanı Kütükcü: "Anadolu’da da yeşil çevre gibi tesisler kurulmalı"

Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde işletmedeki 57 organize sanayi bölgesi (OSB) ile Marmara Denizi Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) organizasyonunda OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Bursa’da faaliyetlerini sürdüren S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi’nin çalışmalarından övgü ile bahsetti.

MÜSİLAJ TOPLANTISINDA KONUŞULDU

‘Müsilaj Eylem Planı’ kapsamında OSB’lerde bulunan arıtma tesislerine yönelik durum tespiti ve yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın ile yaptığı görüşmede “Yeşil Çevre; özgün bir modeli hayata geçirmiş. Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSAB) ve Uludağ Organize Sanayi Bölgesi (UludağOSB) ile ileri biyolojik arıtmayla da istenen standartları sağlayan çevreci bir yapıya kavuşmuş. Sanayicilerin birleşerek kamu ile birlikte ortak arıtma tesisi kurmak suretiyle ekonomik bir arıtma yatırımı ve arıtma maliyeti sağlaması nedeniyle yurdumuzun muhtelif yerlerinde uygulanabilir bir model” ifadelerini kullandı.

‘ARTAN DUYARLILIĞIN FARKINDAYIZ’

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’nin kurulduğu günden bu yana çevre ile ilgili çalışmalarını sürekli iyileştirdiğini dile getiren Genel Müdür Mehmet Aydın da “Organize sanayi bölgelerindeki atık sularla birlikte hem endüstriyel, hem evsel atık suların arıtılması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Özellikle sürdürülebilirlik konusunun da gündemde olduğu bu son dönemde çevresel konularla ilgili artan duyarlılığın da farkındayız. Deneyimli ve uzman ekiplerimiz, titizlikle tüm süreçleri gözden geçiriyor ve kontrolleri gerçekleştiriyor. Müsilaj sorunun ortaya çıkması ile birlikte denetlemeler de artmış durumda. Yeşil Çevre olarak bizler doğamız kirlenmesin ve su kaynaklarımız yok olmasın diye, örnek gösterilen çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.