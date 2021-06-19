MÜSİAD Bursa’ya teşekkür ziyareti

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ile Yönetim Kurulu Üyelerini dernek merkezinde ziyaret eden, Kızılay Osmangazi Şubesi Başkanı Halil Atalay ve Kızılay gönüllüleri, MÜSİAD Bursa Şubesi’ne pandemi döneminde Kızılay Osmangazi Şubesi’yle yaptığı işbirliği ve verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kızılay gönüllüleriyle bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Nihat Alpay, Kızılay gönüllülüğünün çok önemli olduğunu ve topluma örnek olma misyonu taşıdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü, “Kızılay ve ona benzer kurumlarla olan irtibatımızın devam etmesi aynı zamanda MÜSİAD’ın sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapması gereken işlerden biridir. Bizim zaten, evvelden beri dikkat ettiğimiz bir konudur” dedi.

Ziyaret sonunda MÜSİAD Başkanı Nihat Alpay ve MÜSİAD Üyelerine teşekkür eden Kızılay Osmangazi Şubesi Başkanı Halil Atalay da “MÜSİAD Bursa, pandemi döneminde ekonomik olarak bize çok destekte bulundu. Yaşadığımız şehre ve Osmangazi ilçesine kıymet katma adına, bu verdikleri imkanları gençlerimizle birlikte dağıttık. Gönüllerimizle beraber kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ettik” ifadelerini kullandı.