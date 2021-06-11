MÜSİAD Bursa’dan Sevgi Evlerine Ziyaret…

Başkan Nihat Alpay ve beraberindeki heyet Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek İl Müdürü Hasan Yılmaz’dan kurumun işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, “Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Hasan Yılmaz ile bir araya geldik. MÜSİAD sadece iş dünyası ve iş hayatıyla ilgilenmiyor, her zaman sosyal politikalarla da ilgileniyor, ilgisini sürdürmeye de devam ediyor. Bence STK’ların böyle bir misyonu da var. Bu çerçevede bir ziyaret gerçekleştirdik” dedi.

Başkan Alpay daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sevgi evlerindeki bu çocuklar ülkemizin geleceği, burada gördüğümüz manzaradan çok memnun kaldık. Müdürlerimiz ve çalışan personel son derece ihtimamlı bir şekilde görevlerini yerine getiriyor. Kurumumuzla irtibatımız ve diyalogumuz gelişerek devam edecektir” şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Hasan Yılmaz ise konuşmasında, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Devletin çocuklara sağladığı eğitim, istihdam, sağlık ve barınma hizmetlerinden bahsetti. Çocukların tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasının yanında kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içerisinde hareket etmesinin toplumun önemli dinamiklerinden olduğunu belirtti.