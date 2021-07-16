Mimarlarda gündem şantiye şefliği

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Üzeyir Güven ve Aşkın Şencan ile Oda Avukatı Eralp Atabek sunumlar yaptı.

Etkinlikte konuşan Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Şencan, bir inşaatın genel anlamda teknik ve idari amiri olan şantiye şefinin aynı zamanda insan psikolojisi ve iletişim konusunda da yetkin olması gerektiğine vurgu yaptı. Şencan, “Şantiye şefinin iş tecrübesi ve teknik bilgisi ne kadar fazla olursa olsun, insan psikolojisini bilmiyor ve çalışanlar ile arasında insani köprüyü iyi kuramıyorsa iyi bir yönetici değildir” dedi.

Şencan şunları söyledi: “Şantiye içerisinde ilk etapta bir kaosun hüküm sürdüğü kanısına kapılabiliriz. Şantiyelerin, şantiye şefleri tarafından bir orkestra şefi gibi yönetilmeleri gerekmektedir. Şantiye şefinin güvenlik anlamında önemli sorumlulukları vardır. Şantiye alanının güvenlik perdesi ile çevrilmesi, şantiye ana giriş ve çıkış kapısının belirlenmesi, şantiye girişine yaya ve araç girişlerinin kontrollerinin sağlanacağı güvenlik kulübesinin yapılması, çevre aydınlatılmasının yapılması, elektrik panosunun yerinin belirlenmesi ve bunun topraklama tesisatının yapılması, kule vincin kurulacağı bölgenin seçilmesi vs. gibi konular hep şantiye şefinin görevi ve sorumlulukları arasındadır.

İnşaat tehlikeli işler sınıfında

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Üzeyir Güven de, şantiye şefleriyle iş güvenliği uzmanları arasındaki ilişkiye değinerek, “2010 yılında çıkan bir yönetmelikte şantiye şeflerinin 2020 yılına kadar iş güvenliği uzmanı olması gerekir diye bir madde vardı. 2021’in ortasına geldik ancak uygulanmıyor. İnşaat işleri çok tehlikeli işler sınıfında. Dolayısıyla A Grubu iş güvenliği uzmanlarının bakması gereken iş koludur. Ama maalesef yeterli personel olmadığı için bu işlere B Grubu iş güvenliği uzmanları bakıyor” şeklinde konuştu.

Avukat Eralp Atabek de şantiye şeflerinin hukuki sorumluluklardan bahsetti. Program soru cevap bölümü ile sona erdi.