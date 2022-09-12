Makineciler MAKTEK’e hazırlanıyor

Tüyap tarafından TİAD ve MİB iş birliği ile İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan MAKTEK Avrasya, 26 Eylül - 1 Ekim 2022’de Avrasya bölgesinin sek tör oyuncularını 7’nci kez bir araya getir meye hazırlanıyor.

Takım tezgahları, metal - sac - işleme makineleri, tutucu lar - kesici takımlar, kalite kontrol - ölçüm sistemleri, CAD/CAM, PLM yazılımları ve üretim teknolojilerine odaklanan 14 salona yayılmış fuara başta Rusya’dan, Balkanlar’dan, Kuzey Afrika’dan ve Avrupa’dan olmak üzere 120 ülkeden yaklaşık 70 bin ziya retçi bekleniyor.

MAKTEK Avrasya fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Mü dürü İlhan Ersözlü, “Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi olarak gelecek endüstri profesyonellerini, dijital ve geleneksel üretimdeki en son yenilikleri deneyimleyerek keşfedebilmesi için geleceğin üretim teknolojileri ile buluşturacağımız farklı bir yıl olacak.

Bu sebeple fuar kapsamında etkinliklerimizin odak oktası sanal gerçeklik uygulamaları, Web 3.0, Metaverse gibi popüler konular olacak. Ayrıca bir salonumuzu ‘sanal gerçeklik’ ürün ve çözümlerinin sergilendiği bir deneyimleme alanına ayırdık” dedi.

Maktek Avrasya’ya katılan Bursa firmaları

Sıra Firma Adı

1 Akermak Tek. Market

2 Akyapak Makine

3 Alfamak Makine

4 Atik Endüstriyel

5 Ayöz Makine

6 Baier Tk. Tutucuları

7 Baykal Makina8

Beka-Mak Makine

9 Bölük Makine

10 Cesurbend Makine

11 Class CNC Müh.

12 Durmazlar Makine

13 Efemet Kesici Tkm.

14 Enigma Bağlantı Sis.

15 Erfab 16 Ermaksan Makine

17 Eroğlu Makine

18 Hanstahl Makina19 Hidkom Müh.

20 Hidropar Bursa Oto.

21 Isıtan Makine

22 İleri Teknik Makine

23 Kamsan Makine

24 Karmak Tas.Metal Mak.

25 Kema Makine

26 Kluthe Duraner Kim. Ür.

27 Koway Makine

28 Lothbrog Makine

29 Loy-Mak Makine

30 M-Bend Makine

31 MTC Makine

32 MTK Tk. Kaplama

33 Nukon Lazer Mak.

34 Oerlikon Balzers Kap.

35 Podim Polisaj

36 Reta Otomasyon

37 Retosan Makine

38 Sağlamlar Punta Kaynak

39 Selsa Özel Makine

40 Sezginler Makine

41 Şahinler Metal Mak.

42 Teknomasyon Makine

43 Vira Gazlı Yay Sis.

44 Zoller Ölçüm Tekn.