Makineciler MAKTEK’e hazırlanıyor
Tüyap tarafından Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği ve Makine İmalatçıları Birliği işbirliği ile düzenlenen MAKTEK Avrasya, 26 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.
Tüyap tarafından TİAD ve MİB iş birliği ile İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan MAKTEK Avrasya, 26 Eylül - 1 Ekim 2022’de Avrasya bölgesinin sek tör oyuncularını 7’nci kez bir araya getir meye hazırlanıyor.
Takım tezgahları, metal - sac - işleme makineleri, tutucu lar - kesici takımlar, kalite kontrol - ölçüm sistemleri, CAD/CAM, PLM yazılımları ve üretim teknolojilerine odaklanan 14 salona yayılmış fuara başta Rusya’dan, Balkanlar’dan, Kuzey Afrika’dan ve Avrupa’dan olmak üzere 120 ülkeden yaklaşık 70 bin ziya retçi bekleniyor.
MAKTEK Avrasya fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Mü dürü İlhan Ersözlü, “Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi olarak gelecek endüstri profesyonellerini, dijital ve geleneksel üretimdeki en son yenilikleri deneyimleyerek keşfedebilmesi için geleceğin üretim teknolojileri ile buluşturacağımız farklı bir yıl olacak.
Bu sebeple fuar kapsamında etkinliklerimizin odak oktası sanal gerçeklik uygulamaları, Web 3.0, Metaverse gibi popüler konular olacak. Ayrıca bir salonumuzu ‘sanal gerçeklik’ ürün ve çözümlerinin sergilendiği bir deneyimleme alanına ayırdık” dedi.
Maktek Avrasya’ya katılan Bursa firmaları
Sıra Firma Adı
1 Akermak Tek. Market
2 Akyapak Makine
3 Alfamak Makine
4 Atik Endüstriyel
5 Ayöz Makine
6 Baier Tk. Tutucuları
7 Baykal Makina8
Beka-Mak Makine
9 Bölük Makine
10 Cesurbend Makine
11 Class CNC Müh.
12 Durmazlar Makine
13 Efemet Kesici Tkm.
14 Enigma Bağlantı Sis.
15 Erfab 16 Ermaksan Makine
17 Eroğlu Makine
18 Hanstahl Makina19 Hidkom Müh.
20 Hidropar Bursa Oto.
21 Isıtan Makine
22 İleri Teknik Makine
23 Kamsan Makine
24 Karmak Tas.Metal Mak.
25 Kema Makine
26 Kluthe Duraner Kim. Ür.
27 Koway Makine
28 Lothbrog Makine
29 Loy-Mak Makine
30 M-Bend Makine
31 MTC Makine
32 MTK Tk. Kaplama
33 Nukon Lazer Mak.
34 Oerlikon Balzers Kap.
35 Podim Polisaj
36 Reta Otomasyon
37 Retosan Makine
38 Sağlamlar Punta Kaynak
39 Selsa Özel Makine
40 Sezginler Makine
41 Şahinler Metal Mak.
42 Teknomasyon Makine
43 Vira Gazlı Yay Sis.
44 Zoller Ölçüm Tekn.