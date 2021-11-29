Lodos nedeniyle eğitime ara

Saatte hızı 130 km/sa ulaşan şiddetli fırtına haftanın ilk gününde Marmara Bölgesi başta olmak üzere 17 ilde hayatı aksattı. Salı günü de etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle Bursa’da eğitime bir günlük ara verilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından şiddetli fırtına nedeniyle Bursa’da alınan tedbirleri duyurdu.

Vali Canbolat Twitter hesabından yapıtığı paylaşımda, “Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle; bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” ifadeleriyle alınan kararları kamuoyuna duyurdu.