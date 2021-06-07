Kuşak ve Yol Projesi BUSİAD’da konuşuldu

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Kearney Danışmanlık Şirket Ortağı İdil Özdoğan’ın konuşmacı olduğu, “Yeni Jeopolitik Ekonomi” başlığıyla, Demir İpek Yolu olarak adlandırılan ve Asya ile Avrupa kıtaları arasındaki demiryolu koridorunun değerlendirdiği çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi.

Çin 1978’lerden beri hızla ilerlediğini ifade eden Özdoğan, “Orta gelir tuzağı aslında orta ürün tuzağıdır. Ne üretiyorsanız kazancınız da o oluyor. Çin bunu değiştirmeye karar veriyor. Ancak istediğiniz kadar iyi ürünler üretin, coğrafyanız bunların icaretini yapacak alt yapıya izin vermiyorsa sizin ticaret rakamlarına yansımaz. Türkiye bunun için mükemmel bir konumda. Çin ise nispeten uzak olmasına rağmen büyük bir başarı hikayesi yazmış durumda” dedi.

“Kuzey, güney, orta rotası belirleniyor. Ama bizim kuzeyimizden geçen bir aks belirlediler. Mesele sadece o rota üzerinden bir yere erişmek değil, erişirken geçtiğiniz ülkeleri de dönüştürmek. Çin bunu yapıyor” diyen Özdoğan, şöyle devam etti:

“Yeni nesil serbest ticaret antlaşmaları yapmalıyız. Potansiyel gidip onu gerçekleştirenlerindir. Ortak üretim yapmayı konuşması gerekir Türk şirketlerinin. Devlet için ortak akıldan bahsediyoruz ama sanayici için de bunu yapmak gerekir.”

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay ise Avrupa Yeşil Mutabakatı nedeniyle lojistikteki karbon emisyonlarının da öne çıkacağını söyledi. Türkay, “Bu durum Türkiye’nin avantajına neden olacak. Avrupa’ya yakın olmamız, lojistikteki karbon emisyonu maliyetinden dolayı Çin’in değil Türkiye lehine olacak” dedi.