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KPSS sonuçları açıklandı

Merakla beklenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları 2021 açıklandı.

Genel 16.09.2021, 09:24 16.09.2021, 09:38
KPSS sonuçları açıklandı

2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Merakla beklenen KPSS sonuçları 2021 açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen lisans sınavlarına katılım gösteren memur adaylar, ÖSYM'den beklediği KPSS sınav sonuçları açıklandı.

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#ÖSYM #KPSS #Kamu Personel Seçme Sınavı
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