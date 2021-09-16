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KPSS sonuçları açıklandı
Merakla beklenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları 2021 açıklandı.
Genel 16.09.2021, 09:24 16.09.2021, 09:38
2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Merakla beklenen KPSS sonuçları 2021 açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen lisans sınavlarına katılım gösteren memur adaylar, ÖSYM'den beklediği KPSS sınav sonuçları açıklandı.
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